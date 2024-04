Philippe Albert ziet probleem bij JPL-coach: "Hij zou op de lange termijn moeten werken en niet weekend na weekend zijn spelers afmaken"

Standard is niet geweldig goed begonnen aan zijn play-offs. Na de 5-1 pandoering tegen KAA Gent volgde het 0-0 gelijkspel tegen OH Leuven in een leeg Sclessin.

Dit seizoen was niet het beste van Standard op sportief en financieel vlak. Coach Ivan Leko zegt dat deze play-offs dienen om voor te bereiden op volgend seizoen, al zien we daar voorlopig nog niet al te veel van terug. Na de wedstrijd tegen KAA Gent was hij al enorm hard voor zijn spelers. Afgelopen weekend ging hij na de wedstrijd ook fel tekeer over Cihan Canak omdat de middenvelder niet blij was met zijn wissel. Philippe Albert ziet dat de Kroatische coach zijn houding niet optimaal is. "Zijn keuzes, zijn uitspraken, omdat er nog steeds problemen waren met de wissel van Çanak... Op een gegeven moment denk ik dat het bestuur het met hem moet oplossen", vertelde hij volgens RTBF. "Hij wordt betaald door de club, hij zou op de lange termijn moeten werken en niet weekend na weekend zijn spelers afmaken", gaat Albert verder. Standard staat momenteel vierde in de Europe Play-offs. De Rouches hebben een achterstand van 12 punten op leider KAA Gent. Een Europees ticket lijkt er niet meer in te zitten dit seizoen.