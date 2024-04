STVV-coach Thorsten Fink komt met mooie boodschap voor supporters

Volg STVV nu via WhatsApp!

STVV begon zijn Europe Play-offs met twee overwinningen. De Truienaars zijn samen met KV Mechelen nog de enige uitdagers van KAA Gent.

STVV telt momenteel 26 punten en staat samen met KV Mechelen op de tweede plaats in de Europe Play-offs. KAA Gent is leider met 30 punten. De Truienaars zullen er alles aan willen doen om nog een Europees ticket te bemachtigen.

Daarom kwam coach Thorsten Fink met een boodschap voor de supporters. "Beste Kanaries, ongeveer één jaar geleden kwam ik aan in Sint-Truiden. Al snel leerde ik de passie van onze supporters kennen, en de warmte van onze club", begint hij in een filmpje op de sociale media van de club.

Fink haalt nog eens aan dat de club een ware familie is geworden. "Tijdens de zomer werd onze groep, met een hoop nieuwe gezichten, al snel één familie."

"Vanaf dag één bloeiden onze talenten open. We begonnen het seizoen met twee overwinningen, en werden opnieuw 'giant-killers'. Samen overwonnen we tegenslagen. We hielden onze hoofden hoog, en jullie aanmoedigingen maakte het verschil op belangrijke momenten."

"Inwoners van Haspengouw, de play-offs begonnen op dezelfde manier als het reguliere seizoen. Nu moeten we alles geven in de komende wedstrijden, te beginnen met het volgende duel tegen Standard. Jullie kunnen op ons rekenen, en wij op jullie", besluit hij.