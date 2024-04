Beerschot-fan neemt opvallend initiatief om volgende prijs al veilig te stellen: "Rond het standbeeld van Brabo"

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot is op weg naar de titel in de Challenger Pro League. Als ze één punt pakken in Beveren is het al zover. Of als Dender zaterdag verliest, zijn ze ook al zeker van de titel. Maar de echte viering, die is voor vrijdag 25 april.

De Pro League besliste al dat de trofee sowieso op de laatste thuismatch zal overhandigd worden als Beerschot het haalt. Maar er is ook nog het initiatief van supporter Bob Merckx, die een ander intiatief voor ogen heeft. Hij wil dat er op zaterdag 13 april zoveel mogelijk supporters naar de Grote Markt in Antwerpen komen. “Als onze ploeg een prijs pakt, moeten we de eerstvolgende 13de van de maand met minstens 13 supporters om klokslag 13 uur exact 13 keer rond het standbeeld van Brabo dansen." Brabo is een belangrijk symbool voor de stad. Het standbeeld staat op de Grote Markt van Antwerpen en beeldt een legendarische figuur uit de lokale folklore uit. Volgens de legende was Brabo een Romeinse soldaat die de Schelde bewaakte. Hij versloeg een reus genaamd Druon Antigoon, die tol eiste van schippers door hun handen af te hakken als ze niet betaalden. Brabo doodde de reus en gooide zijn afgehakte hand in de Schelde als wraak. Het woord "Antwerpen" wordt verondersteld afgeleid te zijn van "hand werpen", verwijzend naar dit legendarische verhaal. "Als we dat correct doen, zal er snel een volgende hoofdprijs volgen”, zegt hij, verwijzend naar de nakende titel van stamnummer 13, in GvA. “De promotie was ons eerste doel. Nu ­alleen die titel nog pakken.” Merckx miste in zestig jaar tijd maar weinig matchen van Beerschot. “En ik kan in alle eerlijkheid zeggen: dit was een van de mooiste seizoenen ooit. Ik heb genoten van de eerste tot de laatste minuut. Hopelijk kunnen we dit weekend de kers op de taart zetten.”