'Deze Rode Duivel doet het héél goed bij Europese topclub en wordt beloond met een contractverlenging én ferme opslag'

Leandro Trossard is door Arsenal FC uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. De Londense topclub wil de overeenkomst van de Rode Duivel openbreken.

Leandro Trossard heeft nog een contract tot medio 2026 bij Arsenal FC. Volgens de Engelse media willen The Gunners pro-actief handelen. De aanvaller kreeg een uitnodiging om de contractonderhandelingen te starten.

Het bestuur van Arsenal wil Trossard graag voor een extra seizoen laten bijtekenen. Het hoeft geen betoog dat ook de andere cijfers in zijn contract een opwaardering zullen krijgen.

De Londenaren willen op die manier hun waardering tonen voor Trossard. De 33-voudig Rode Duivel is dan wel niet de opvallendste van het pak, maar hij draagt zijn steentje meer dan bij aan de uitstekende resultaten van Arsenal.

Ligt de toekomst van Leandro Trossard bij Arsenal FC?

The Gunners betaalden in januari 2023 24 miljoen euro om Trossard weg te halen bij Brighton & Hove Albion. De martkwaarde van onze 29-jarige landgenoot is volgens Transfermarkt ondertussen gestegen naar 38 miljoen euro. Al heeft Arsenal géén intentie om hem te verkopen.