Sven Kums blikt terug op moeilijke periode bij KAA Gent: "Er liep toen te veel mis"

Sven Kums maakte afgelopen weekend zijn comeback bij KAA Gent. De middenvelder maakte voor het eerst sinds begin februari weer minuten bij zijn club.

Begin februari viel de 36-jarige Sven Kums geblesseerd uit tegen STVV. Zo'n twee maanden later staat hij tegen KVC Westerlo weer op het veld. "Ik ben niet zo heel vaak geblesseerd, gelukkig, maar deze was wel best pittig."

Zelfs tijdens zijn blessure wilde Kums nog invloed hebben op de spelerskern. "Ik heb zo veel mogelijk geprobeerd om met hen te praten. In moeilijke momenten ook proberen om positief te blijven."

"Het lastigste voor mij was dat ik niet kon helpen. Soms zie je de kopjes dan wat hangen in de kleedkamer nadat we verloren. Als kapitein is dat wel moeilijk om te zien."

Kums moest toekijken hoe KAA Gent net niet in de Champions' Play-offs terechtkwam. "Het is niet de eerste keer hé. Afgelopen jaar gaven we het ook uit handen. In januari en februari liep er te veel mis."

"Het is zuur dat we daar niet zitten. Als je over het over het volledige seizoen bekijkt, denk ik dat we wel het niveau hebben om Play-off 1 te spelen. Dan is het extra zuur. Maar ik denk dat iedereen de knop nu wel heeft omgedraaid. Iedereen heeft plezier nu ook, dat is heel belangrijk", besluit hij.