Vincent Kompany reageert op schorsing én heeft er geen problemen mee om door het stof te kruipen

Vincent Kompany betaalt de prijs voor zijn woede-uitbarsting in de wedstrijd van Burnley FC tegen Chelsea FC. Onze landgenoot is komend weekend geschorst en kan zijn team dus niet coachen in de belangrijke match tegen Brighton & Hove Albion.

De Engelse FA bevestigde eerder vandaag de schorsing van Vincent Kompany. De coach van Burnley FC krijgt één effectieve speeldag schorsing, één voorwaardelijke speeldag schorsing én een boete van maar liefst 11.700 euro.

Kompany is er komend weekend niet bij wanneer The Clarets Brighton & Hove Albion ontvangen. "Fair enough. Ik erken helemaal dat ik dat moment dingen heb gezegd die niet weergeven hoe ik echt tegenover scheidsrechters sta."





"Ik was te hard", gaat Kompany verder. "Bovendien was het helemaal niet wat ik effectief wou vertellen. Klagen over een scheidsrechter kan terecht zijn en moet kunnen, maar op dat moment namen de emoties het even over."

Op die manier moet Burnley in volle degradatiestrijd zonder The Prince aan de bak. "Dat maakt het allemaal extra jammer. Ik wil er zijn voor het team. We hebben ons een hele week samen voorbereid, maar nu kan ik er niet voor hen zijn."

Hoe zit het met de overlevingskansen van Burnley FC?

Burnley kampeert momenteel op de voorlaatste plaats in de Premier League. The Clarets hebben nog zeven wedstrijden te gaan en moeten een kloof van zes punten overbruggen om over Luton Town en Nottingham Forest naar een veilige plaats te springen.