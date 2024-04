Zware kritiek van Gentse fans op eigenaar Sam Baro: "Het ging toch ethischer zijn?"

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Zeg niet langer Ghelamco Arena of KAA Gent Arena, maar wel Planet Group Arena. Nieuwe eigenaar Sam Baro betaalt een miljoen per jaar om de naam van zijn bedrijf op het stadion van de Buffalo's te laten prijken. Voor veel fans een gemiste kans...

Bij Rein De Grieve, marketeer en voorzitster van de supportersraad, is het vooral de timing die dwars zit. “In september zei Ivan de Witte dat de nieuwe naam ethischer zou zijn dan de vorige."

"In januari werd de bekendmaking uitgesteld en vier maanden later blijkt het dan de naam van het bedrijf van de nieuwe grote baas te zijn", zegt ze in Het Nieuwsblad. "Als marketeer zou ik dat anders hebben aangepakt en die naam hebben onthuld bij het begin van het seizoen.”

De Grieve herinnert zich het Ottenstadion nog heel goed en had graag een meer nostalgische naam op het stadion gezien. Of tenminste iets dat meer naar de voetbalclub verwees.

“Een leuk alternatief is de Koning Artevelde Arena Gent, afgekort KAA Gent. Dat miljoen voelt bovendien als een broekzak-vestzak-operatie van de baas", uit ze toch wat kritiek.

"Ik snap Sam Baro natuurlijk en het is een extra bewijs van zijn engagement. Maar de nieuwe naam staat symbool voor de afgelopen seizoenen: ik had er meer van verwacht.”