Atalanta, Newcastle, Arsenal of toch... Milan? De Ketelaere praat open en bloot over toekomst

Charles De Ketelaere is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Atalanta BC. De Italianen lichten de aankoopoptie op de Rode Duivel. Maar wil dat ook zeggen dat hij volgend seizoen in Bergamo zal voetballen?

Atalanta BC kan Charles De Ketelaere voor 23 miljoen euro definitief naar Bergamo halen. "Maar ik heb daar niet veel over te zeggen. Atalanta moet die beslissing maken. Zij zijn ook de enige die de aankoopoptie kunnen lichten."

Goed geprobeerd, Charles. Atalanta zal met héél véél plezier 23 miljoen euro bovenhalen om het jeugdproduct van Club Brugge binnen te halen. Al wil dat niét zeggen dat de Rode Duivel volgend seizoen bij La Dea zal voetballen.

Newcastle United, Arsenal FC en Leicester City - in het geval van The Foxes zal promotie naar de Premier League noodzakelijk zijn - hebben zich al gemeld bij Atalanta om naar de voorwaarden van De Ketelaere te polsen. En de Italianen luisteren.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van De Ketelaere op dertig miljoen euro, maar de Engelse clubs hebben meer veil om de Rode Duivel te lokken. En dat is niet alles: welke beweging gaat diezelfde marktwaarde maken na een goed EK? We kennen het antwoord.

Waar wil Charles De Ketelaere volgend seizoen voetballen?

"Een beetje stabiliteit zou ik niet slecht vinden", steekt De Ketelaere zijn voorkeur in Het Laatste Nieuws niet onder stoelen of banken. Ik voel me goed in mijn vel bij Atalanta en ben hier zeker niét uitgespeeld. Het zou mooi zijn om hier de komende seizoenen nog enkele stappen te kunnen zetten."