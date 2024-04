RSC Anderlecht verzekert zich van één van de grootste talenten tot 2027!

RSC Anderlecht staat er weer goed voor met het oog op de toekomst. Zeker tot 2027 zal één van de grootste talenten van zijn lichting, Kaïs Barry, bij paars-wit blijven voetballen.

Na enkele matchen te hebben gespeeld voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League heeft de veelbelovende Barry zijn contract verlengd. Hij kan als centrale verdediger uitgespeeld worden of als verdedigende middenvelder. Twee maanden geleden vierde hij nog zijn achttiende verjaardag.

Kaïs Barry heeft zijn debuut in het profvoetbal al gemaakt in augustus 2023, in een wedstrijd in de Challenger Pro League tegen Beerschot. Sindsdien heeft hij zeven competitiematchen in '1B' gespeeld. Bij de U18 van Sporting is hij een vaste klant. Het is inmiddels al zes jaar geleden dat hij op Neerpede is beland.

Contractverlenging bij Anderlecht

Hij kwam toen over van Lokeren en heeft ondertussen al veel lof gekregen voor zijn natuurlijk leiderschap. Barry heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd tot 2027. Uit het statement van paars-wit valt duidelijk af te leiden dat deze jonge voetballer volgend seizoen volledig geïntegreerd zal worden in de tweede ploeg.

"Kaïs bezit alle kwaliteiten die een moderne centrale verdediger moet hebben: hij is vaardig aan de bal, heeft vista, is snel en heeft ook een sterke persoonlijkheid", spaart Mikkel Hemmersam, directeur van de jeugdacademie en Sports Manager bij Anderlecht, de mooie woorden absoluut niet.

Jong talent blijft bij RSCA evolueren

"Kaïs is een bekend gezicht op Neerpede en we zijn blij dat we hem de komende jaren kunnen zien blijven evolueren bij de club."