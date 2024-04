Anderlecht mag fiks bod van vele miljoenen verwachten op sterkhouder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen doet er vermoedelijk nog een jaartje bij voor RSC Anderlecht, maar Zeno Debast zou aankomende zomer wel eens kunnen vertrekken. Er wordt al volop gespeurd naar mogelijke opvolgers bij paars-wit.

De kans dat Zeno Debast volgend jaar nog bij RSC Anderlecht speelt? Die lijkt steeds kleiner te worden. De centrale verdediger staat namelijk in de belangstelling van heel wat ploegen. En de aandacht voor hem wordt steeds groter.

Sporting Clube de Portugal (Sporting CP) is de volgende club die interesse toont in de speler van paars-wit. En daarbij zouden ze volgens Portugese bronnen zoals O Jogo heel ver willen gaan, ook als het gaat over de financiën.

Achttien miljoen euro als bod op Debast?

Er zou een bod in voorbereiding zijn van niet minder dan achttien miljoen euro volgens het Portugese medium. Daarmee zou Debast een van de duurdere transfers uit de Jupiler Pro League kunnen gaan worden.

© photonews

Sporting CP is verre van de eerste ploeg die interesse toont in de Rode Duivel. En ze zullen ook niet de laatste zijn. Bij Anderlecht hopen ze dat de prijs door een opbod eventueel nog hoger kan gaan uitvallen komende zomer.

Het blijft voorlopig wachten op een officieel bod om de standpunten van zowel Anderlecht als Debast zelf. Wordt ongetwijfeld vervolgd.