Dender-kapitein verrast en doet zich voor als morele winnaar ondanks zware 1-4 nederlaag tegen Zulte Waregem

Ondanks de nederlaag blijft Dender op de tweede plaats alles in eigen handen te hebben om promotie af te dwingen. En die ingesteldheid haalde de bovenhand na de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

De sterren leken juist te staan voor Dender om er een feest van te maken. Ze konden zich namelijk in het eigen stadion voor de eerste keer in 15 jaar verzekeren van eersteklassevoetbal. Na een matige eerste helft stond het nog 0-0 en stond Lommel op achterstand, beter kon bijna niet.

Halve teleurstelling

Maar de sterren verdwenen snel achter de wolken in een tweede helft waarbij Dender snel met tien verder moest en 0-1 achter kwam. Uiteindelijk werd het 1-4 maar kapitein Lennard Hens leek achteraf niet al te teleurgesteld de pers te woord te staan.

"Er is natuurlijk wel teleurstelling. Maar enkel omdat we verloren hebben, niet omdat we niet gepromoveerd zijn vandaag. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Er rest er nog eentje tegen Francs Borains en daarna zien we wel wat het wordt."

Totale controle

Want volgens Hens deed Dender het helemaal niet slecht tegen Essevee: "We mogen ons niet blind staren op de uitslag", vertelt hij. "We hadden vaak de bovenhand tegen een sterk team. Ook met tien man konden we onze voet naast die van Zulte Waregem zetten", is hij fier op zijn ploeggenoten.

En die kansloze eerste helft? "Dat klopt, maar we hadden tegelijkertijd wel de volledige controle over de wedstrijd. Zij hebben zich moeten aanpassen tijdens de rust omdat het niet goed zat, wij niet. Door die dubbele afstraffing penalty + rood werd het enorm moeilijk en je weet dat hun ervaring zal komen bovendrijven. Maar toch mogen we niet ontevreden zijn na deze wedstrijd", aldus een kapitein die met opgeheven hoofd richting de douche stapt.