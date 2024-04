Jelle Vossen spreekt klare taal nadat Zulte Waregem het bijna liet liggen: "Dan moet je geen profvoetballer worden"

Zulte Waregem heeft zijn laatste strohalm gepakt om alles in eigen handen te houden. Op het veld van Dender won Essevee met 1-4, niet toevallig maakte Jelle Vossen het openingsdoelpunt.

Door de matige resultaten van de voorbije weken was Zulte Waregem afgegleden naar de zevende plaats in de Challenger Pro League, net naast de play off-plaatsen. "We wisten dat we hier met niets anders dan met drie punten naar huis moesten gaan", vertelde Vossen ons na de overwinning in Dender.

Momenten pakken

Al werd Zulte Waregem wel een handje geholpen om de duidelijke cijfers op het bord te zetten na een matige eerste helft. "Het was gesloten, er waren weinig kansen", geeft Vossen toe. "De penaltyfase en rode kaart voor hen brengt ons natuurlijk in het voordeel. Vanaf dan pakten we gewoon telkens ons moment", aldus de kapitein.

Voor een verklaring achter die gesloten eerste helft moeten we niet te lang zoeken: "Ze zijn de meest trefzekere ploeg van de competitie. Dan moet je achteraan niet te open spelen. Op één fase na hebben we ze dan ook quasi constant ver van onze goal gehouden", legt Vossen verder uit.

"Schaamtelijke thuisreputatie"

Door de overwinning staat Zulte Waregem nu op de 5e plek en hebben ze hun lot in eigen handen voor die top 6. "Dat was het doel vandaag. Er was wat druk voor deze wedstrijd maar die is er bij ons al het hele seizoen. Als je daar niet mee om kan, moet je een andere job zoeken", was hij streng.

En dus is de opdracht duidelijk voor Zulte Waregem volgende week: thuis winnen van Lierse. Makkelijker gezegd dan gedaan want Esseveen heeft een slechte thuisreputatie. "Schaamtelijk slecht", zelfs volgens Vossen.

"Het is het ideale moment om dat te keren. Nu eens 6 op 6 pakken, uit en thuis winnen en we zijn zeker van de playoffs. Dan zijn ze nog niet van ons af", besluit de aanvaller strijdvaardig.