Union en Antwerp in zelfde bedje ziek: "Dat is de enige remedie voor bekerfinale"

Royal Antwerp FC is zwak aan de play-offs begonnen. De troepen van Mark van Bommel verloren drie wedstrijden en scoorden geen enkel doelpunt.

Niet alleen Union SG heeft zijn start van de Champions’ Play-offs totaal gemist. Ook Royal Antwerp FC heeft nog geen enkel punt gepakt. Beide ploegen zitten dan ook met hetzelfde verlangen, zo oordeelt Patrick Goots.

“Voor beide bekerfinalisten geldt hetzelfde: zo snel mogelijk een overwinning pakken om weer dat goede gevoel te pakken te krijgen, dat is de enige remedie”, klinkt het bij de analist in Gazet van Antwerpen.

Nochtans was Antwerp dominant tegen Club Brugge, maar scoren lukt de laatste weken niet meer. “Het aanvallende compartiment – Janssen, Balikwisha, Ejuke – gaf niet thuis. Ekkelenkamp liep enkele keren slim de diepte in, maar toonde opnieuw dat hij geen koele afwerker is. Antwerp scoorde twee keer in zijn laatste vijf duels. Dat is ondermaats.”

Drie keer buitenshuis spelen

Ook veel domme overtredingen zorgen ervoor dat The Great Old geen punten pakt. “Eerst het kopstootje van Wijndal op Anderlecht. Op Club diezelfde Wijndal die zich in bochten wrong om Vanaken het spelen te beletten, waarna uit een vrije trap de 1-0 viel. Door de onmacht voorin was het kalf dan al verdronken.”

Nu volgt opnieuw een match op verplaatsing, richting Jan Breydel om Cercle Brugge partij te geven. Dat wordt de derde uitwedstrijd van deze play-offs. “De balans oogt momenteel zeer negatief, maar ik verwacht dat de landskampioen nog van zich zal afbijten in de tweede helft van de play-offs.”