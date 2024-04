Union ging als leider de play-offs in: vergiftigd geschenk of niet? RSC Anderlecht, Club Brugge, Antwerp en Genk weten er alles van

We zijn drie speeldagen ver in de Champions' Play-off en dat heeft al voor heel veel sensatie gezorgd. RSC Anderlecht is de nieuwe leider, Club Brugge is helemaal komen opzetten en Union SG is leider af na een 0 op 9. Wat mogen we nog verwachten de komende weken?

Union SG ging als riante leider de play-offs in, maar is na drie speeldagen en evenveel nederlagen (een 0 op 9) ondertussen leider af. Een dipje of het begin van een groter probleem? Dat zal de komende zeven weken nog moeten blijken.

Dat er nog gesproken wordt over Club Brugge als mogelijke titelfavoriet? Dat had niemand drie weken geleden durven voorspellen, maar nu is het echt een mening van de analisten. De halvering van de punten is en blijft een doorn in het oog voor velen, maar is tot op heden niet afgeschaft.

Opgejaagd wild versus de jager

Als leider de play-offs ingaan? Het blijft altijd jezelf een beetje voelen als opgejaagd wild. Alle analisten zijn het erover eens dat je beter de jager kan zijn dan de club waarop gejaagd wordt. Al zeggen de statistieken van de voorbije jaren toch wel wat anders.

Vorig seizoen ging Genk als leider play-off 1 in, met Union als tweede met evenveel punten. Toch was het uiteindelijk Antwerp dat de titel wist te pakken na een heel spannend slot van de competitie, waarbij het nog drie kanten uitkon.

© photonews

Een jaar daarvoor zag Union als leider uiteindelijk nog Club Brugge boven zich komen in de play-offs, het jaar daarvoor hield Club Brugge maar in allerijl Genk af - gelijke punten aan het einde van het verhaal ondanks een zee van voorsprong.

En dat is dan nog in jaren met 'amper' zes wedstrijden in de play-offs, terwijl er daarvoor en ook opnieuw sinds dit jaar tien wedstrijden zijn in de absolute eindstrijd. Toch was het al van 2014-2015 geleden dat er nog eens een 'reguliere kampioen' naast de eindzege greep: toen ging Gent nog op en over Club Brugge.

Opsteker voor Union SG: 8 op 13 voor de 'reguliere kampioen'

Acht keer werd de ploeg die de reguliere competitie afsloot als leider ook kampioen in de play-offs, vijf keer gebeurde dat niet. Met 8 op 13 heeft Union dus statistisch gezien 62% kans om de titel uiteindelijk te pakken.

© photonews

De resultaten van de Brusselaars in de voorbije twee seizoenen in de play-offs maken het mentaal misschien wel zwaarder om er in te geloven. Maar anderzijds heeft Union ondanks de nieuwe realiteit wel nog steeds alles in eigen handen.

Winnen ze hun resterende zeven wedstrijden, dan zijn ze nog altijd kampioen. Al telt dat ondertussen ook voor RSC Anderlecht, terwijl ook Club Brugge plots niet meer kansloos lijkt. Of kunnen Genk, Cercle of Antwerp nog verrassen?

Ook uw mening telt. Geef ons aan wie volgens u kampioen wordt én geef in de reacties ook aan waarom.