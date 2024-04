Afscheidnemend CEO schept duidelijkheid over toekomst trainer Dirk Kuyt bij Beerschot

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot ziet CEO Frédéric Van den Steen deze week richting OH Leuven vertrekken. De houding van eigenaar United World heeft daar veel mee te zien.

Trainer Andreas Wieland vertrok omdat United World geen duidelijkheid schepte over de toekomst, deze week doet ook CEO Van den Steen dat.

En mogelijk volgen er ook nog andere pionnen. “Je doelt op Gyorgy (Csepregi, technisch directeur, red.) . Ik weet het niet”, zegt Van den Steen in een interview met Gazet van Antwerpen.

“Als United World of een eventuele nieuwe overnemer hem een duidelijk plan kan voorleggen, blijft hij wellicht. Ik weet dat er verschillende clubs aan zijn mouw trekken, maar Gyorgy heeft het gevoel dat zijn werk hier nog niet af is.”

Nieuwe CEO voor Beerschot

Hetzelfde scenario geldt min of meer ook voor trainer Dirk Kuijt die Wieland opvolgde en een contract tekende tot het einde van dit seizoen. “Als United World duidelijkheid kan verschaffen, dan blijft Kuijt. Lukt dat niet of blijft dat plan achterwege, dan is hij weg.”

Met Thorsten Theys heeft Beerschot wel al een opvolger voor Van den Steen. “Ik heb dat zelf pas erg laat vernomen. Maar oké, het leven gaat voort. De club moet verder. Ook zonder mij. Ik ga ervan uit dat Thorsten na zijn inloopperiode als consultant ook de nieuwe CEO van Beerschot wordt.”