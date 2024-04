Er wordt geluisterd naar de supporters: volgende kop rolt bij SK Beveren

Volg SK Beveren nu via WhatsApp!

Het seizoen van SK Beveren is niet gelopen zoals eerst verwacht. De club neemt nu afscheid van sportief directeur Tom Van den Abbeele.

Bij SK Beveren gaat het niet geweldig goed. Nadat Wim De Decker ontslagen werd eerder deze maand, eiste de supportersfederatie ook het ontslag van sportief directeur Tom Van den Abbeele.

Er werd duidelijk ook geluisterd naar de supporters. Dinsdag deelde Beveren mee dat de samenwerking met Van den Abbeele onmiddellijk stopt.

'SK Beveren heeft besloten om de samenwerking met sportief directeur Tom Van den Abbeele met onmiddellijke ingang te beëindigen. We danken Tom voor zijn inzet en wensen hem alle succes toe in zijn toekomstige projecten, zowel op als naast het veld', klinkt het op de clubwebsite.

'Staf en spelers blijven volledig gefocust op het behalen van een overwinning in de wedstrijd van vrijdag tegen Lommel SK. Meer details over de veranderingen binnen de sportieve structuur zullen op een later tijdstip worden gedeeld.'

Afgelopen weekend werd er met 2-0 gewonnen van Beerschot dat al kampioen is. Vrijdag volgt de uitwedstrijd tegen Lommel. De club staat achtste in de stand met 35 punten.