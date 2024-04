Julien Gorius waarschuwt JPL-talenten, maar ziet ook grote toekomst: "Hij kan zeker mee in Spaanse subtop"

Julien Gorius staat op dit moment als technisch directeur van Dender opnieuw dicht bij de Jupiler Pro League. De gewezen speler van onder meer KV Mechelen, OH Leuven en KRC Genk heeft nog wel heel wat te vertellen over de Jupiler Pro League.

"In tegenstelling tot pakweg tien jaar geleden is de Jupiler Pro League nu een competitie geworden van categorie 2. We kunnen mee met het niveau van Portugal, Nederland of The Championship. Enkel de grote vijf competities staan nog boven ons."

"Een speler die het nu dus heel goed doet in de Belgische competitie, moet capabel zijn om in een van de vijf grote competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk of Italië) zijn streng te trekken", aldus Julien Gorius in Footb'all Time.

© photonews

"Liverpool komt dan misschien nog te vroeg, maar met een tussenstap kan veel. Kan een speler als Bilal El Khannouss nu meedraaien bij Barcelona? Misschien nog niet. Maar ik denk wel dat hij kan schitteren bij een Spaanse subtopper."

Play-offs zorgden ook voor een verhoging van het niveau in België

Volgens Gorius is het dus belangrijk welke stappen gezet worden bij het vertrek uit de Jupiler Pro League, zeker voor jonge talenten. "Je moet een goede omkadering hebben, want soms is er geen goede introspectie door de speler zelf."

Nog volgens de technisch directeur van Dender is het niveau in de Belgische competitie zo omhoog gegaan door de play-offs. "Ik weet dat het een groot debat is, maar het heeft voor een algemeen verhoogd niveau gezorgd. We zien dat ook in de Europese competities."