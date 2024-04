Marc Degryse ziet ideale scenario op tafel liggen voor nieuwe landskampioen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Champions' Play-offs hebben sinds vorig weekend een nieuwe leider. RSC Anderlecht won de topper tegen Union SG en staat alleen op kop.

Drie wedstrijden zijn er gespeeld in de Champions’ Play-offs ondertussen. RSC Anderlecht heeft zijn achterstand op Union SG helemaal omgebogen in een voorsprong van drie punten.

In de voetbalpodcast vier-nul van VTM werd aan Marc Degryse door Maarten Breckx die Aster Nzeyimana verving als host gevraagd of RSC Anderlecht nu helemaal in poleposition ligt om de landstitel te pakken.

“Anderlecht is op dit moment titelkandidaat nummer één”, is Degryse heel erg duidelijk in zijn analyse. “Ze spelen niet het voetbal dat de fans willen zien, maar het rendement en de punten zijn er wel.”

Degryse ziet veel gelijkenissen met de laatste keer dat paarswit de titel pakte. “Ik denk dat een scenario zoals bij de laatste titel, onder René Weiler, mogelijk is.”

Gunstige kalender voor RSC Anderlecht

Al zullen de supporters en iedereen die bij de club betrokken is daar volgens Degryse helemaal niet om malen. Volgend seizoen kan er dan nog eens kampioen gespeeld worden, maar met goed voetbal.

Ook de kalender lijkt RSC Anderlecht gunstig gezind. “Bovendien is hun programma makkelijker, met na Genk twee matchen tegen Cercle. De concurrenten spelen intussen tegen elkaar. Het scenario ligt al klaar.”