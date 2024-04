Sensatie én spektakel in Champions League: elf(!) goals, domme rode kaart zorgt voor remontada Barcelona - PSG

In de Champions League stonden op dinsdagavond de eerste twee terugwedstrijden in de kwartfinales op het programma. En daarin was het echt wel sensatie troef, met niet minder dan elf doelpunten in twee wedstrijden.

Barcelona - PSG Barcelona nam een 2-3 zege uit Parijs mee naar Catalonië en had dus de beste papieren om nog eens de halve finales te halen op het Kampioenenbal. Een halfuur lang hadden ze ook alle papieren in handen om er een leuke avond van te maken. Dankzij Raphinha waren ze na tien minuten op voorsprong gekomen, tot op het halfuur was er geen vuiltje aan de lucht. En toen schoot Barcelona zichzelf andermaal in de voet, met een wel heel erg domme rode kaart voor Araujo. Araujo thought he's playing in LaLiga lol pic.twitter.com/phKi6yi8M1 — Dr Yash  (@YashRMFC) April 16, 2024 Daarna ging het van kwaad naar erger voor Barcelona. Dembélé zorgde voor de gelijkmaker, na de koffie dikten Vitinha en Mbappé (een keer vanop de stip en een keertje na een absolute holderdebolderkans) de score aan tot 1-4. PSG gaat zo al bij al nog vlotjes door. Borussia Dortmund - Atlético Madrid En ook in Borussia Dortmund - Atlético Madrid was het alle hens aan dek. En heel veel spektakel, met een ommekeer als einduitslag. Atlético Madrid begon met een 2-1 voorsprong aan de match, maar ging er uiteindelijk toch uit. Brandt en Maatsen hadden voor een 2-0 voorsprong gezorgd voor de Duitsers, dankzij een owngoal van Hummels en Correa had Atlético na een dik uur alles voor elkaar. Füllkrug en Sabitzer zorgden voor de 4-2 en de kwalificatie. Duranville en Vermeeren bleven op de bank zitten, Witsel speelde de hele wedstrijd.