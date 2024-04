Thomas Buffel spreekt klare taal over feit of KRC Genk nog mag geloven in de landstitel

KRC Genk verloor afgelopen weekend voor het eerst punten in de Champions' Play-offs. De troepen van Wouter Vrancken speelden gelijk tegen Cercle Brugge.

KRC Genk raasde door de Champions’ Play-offs, maar die flow werd afgelopen weekend een halt toegeroepen door Cercle Brugge. Toch ziet Thomas Buffel dat er een en ander veranderd is bij de Limburgers. “De aanvoer naar Arokodare is beter, in het verleden werd hij te vaak niet goed in stelling gebracht”, vindt Buffel in Het Belang van Limburg. “Het is een spits die wat mij betreft op zijn best is als er goede voorzetten komen vanop de flanken.”

Dat liet hij zaterdag tegen Cercle nog maar eens zien. Om die aanvoer te verzorgen is het belang van El Khannouss en Ait El Hadj groot. Zeker voor El Khannouss zijn de statistieken belangrijk, richting een mogelijke transfer ook.

Blijven dromen van de landstitel

Dit jaar zit hij aan drie goals en acht assists. “Meer scoren blijft een werkpunt, maar een assist is voor mij even belangrijk als een doelpunt. Bilal heeft daarnaast een grote impact met zijn balvastheid en inzicht. Hij kan rust brengen, wegdraaien en het spel verleggen. Zo'n dingen kan je niet meten in statistieken, maar zijn wel van cruciaal belang. Hij is hoe dan ook van grote waarde voor dit Genk.”

Genk staat momenteel vierde, op zeven punten van leider Anderlecht. Er staan nog zeven matchen op de agenda. Mag KRC Genk nog dromen van de landstitel dit seizoen? “Het kan zeker nog”, besluit Buffel. “We weten intussen hoe snel alles kan veranderen in de play-offs. Maar om de titel nog te kunnen pakken, zal Genk een sterk parcours moeten blijven afleggen.”