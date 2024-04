'Geraerts en Wilmots trekken aan de mouw van basisspeler van grote Belgische club'

Volgens de Duitse pers zou Schalke 04 deze zomer William Balikwisha willen aantrekken, mocht de club in de tweede Bundesliga kunnen blijven. Op die manier zou Standard een absolute sterkhouder kwijtspelen.

We weten ondertussen al dat de transferperiode van Standard een woelige zou kunnen gaan worden. Veel spelers staan op vertrekken, terwijl er ook heel wat spelers zullen moeten bijkomen om een kwaliteitsinjectie te geven aan stamnummer 16.

Het is de absolute bedoeling om de kern te versterken. Het budget zou nog wat toenemen en met een aantal uitgaande transfers zou de kas extra gespijst kunnen worden. Aan de mouw van een sterkhouder wordt alvast getrokken.

Sky Sports en Bild in Duitsland kondigen aan dat Schalke 04 de nieuwe club van William Balikwisha zal worden volgend seizoen. Al is daar wel nog een ferme voorwaarde aan verbonden: de club uit het Ruhrgebied moet zich handhaven in de tweede Bundesliga.

William Balikwisha op weg naar Schalke 04?

Schalke 04 heet met sportief directeur Marc Wilmots en trainer Karel Geraerts een aantal Belgische links. De club staat momenteel op de twaalfde plaats in de competitie, met vier punten voorsprong op de play-downplaats en zes punten op de eerste directe degradatieplaats.

Wilmots is grote fan van Balikwisha en ziet in hem een ideaal profiel om de club uit Gelsenkirchen naar de Bundesliga terug te loodsen. Dat is het doel op vrij korte termijn voor Schalke 04. Er is echter nog geen officieel bod en er zullen besprekingen over de prijs moeten plaatsvinden. Standard vraagt twee miljoen euro, Schalke is voorlopig bereid de helft te bieden.