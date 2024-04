RSC Anderlecht zet flinke stap richting ultiem akkoord in heet transferdossier, al is er nog één groot probleem

RSC Anderlecht en Sevilla FC praten al een tijdje over de definitieve transfer van Ludwig Augustinsson. Alle partijen hadden vertrouwen in de goede afloop, maar er is nog één belangrijk probleem.

RSC Anderlecht en Ludwig Augustinsson willen graag met elkaar door, terwijl de 29-jarige Zweed geen toekomst meer heeft bij Sevilla FC. De Spanjaarden lijken niet meteen al te moeilijk te willen doen en veel te willen eisen voor de flankverdediger. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op drie miljoen euro, maar volgens diverse bronnen zou Anderlecht zelfs maar één miljoen euro moeten gaan betalen. De Spanjaarden willen ook met zekerheid van hem af volgende zomer. © photonews "Ik ben hier heel erg gelukkig. Mijn familie voelt zich thuis en ikzelf ook. Niemand kan daar naast kijken, denk ik. Ik wil graag blijven, dat lijkt me duidelijk", liet de Zweed zelf er sowieso ook geen twijfel over bestaan. Looneisen het struikelblok? Al moet er dan wel wat boter bij de vis komen. En daar zou volgens Sacha Tavolieri het laatste grote struikelblok kunnen zitten: bij de looneisen van de 29-jarige Zweed. Anderlecht kan niet bieden wat Sevilla hem de vorige jaren allemaal gaf. Als Anderlecht de top-2 kan halen in de competitie en dus de Champions League mag spelen, dan komt er enerzijds mogelijk extra budget vrij én anderzijds een Europese incentive voor Augustinsson om ook wat water bij de wijn te doen.