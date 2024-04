Twee promoties op rij? Dat maakt indruk: Hans Cornelis laat zich uit over vermeende interesse van Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Cornelis doorzwom als voetballer al heel wat watertjes bij onder meer Cercle Brugge, Club Brugge en KRC Genk. Als coach deed hij na een periode bij Zwevezele het nu heel erg straf bij Lokeren-Temse. En zo mag hij volgend seizoen naar het profniveau in de Challenger Pro League.

De promotie van tweede naar eerste amateurklasse vorig seizoen was een beetje een must, een jaar later meteen doorstijgen naar de Challenger Pro League een beetje onverhoopt en zeker onverwacht voor Lokeren-Temse.

En dus maakt Hans Cornelis indruk op alles en iedereen. Ook op de besturen van andere profclubs? "Er is interesse geweest, dat klopt", geeft Cornelis ootmoedig toe bij MidMid. "Maar ik denk dat als je mijn hele carrière bekijkt, je ziet dat ik vrij trouw ben."

"Ik heb ook gelezen van de interesse van Beerschot afgelopen winter, maar ik ben zelf nooit gecontacteerd geweest. Ik wil als trainer zijn zoals ik als speler was: in vijftien jaar heb ik maar een viertal ploegen gehad." Cornelis wil dus niet jobhoppen.

Beerschot sowieso niet het juiste moment deze winter

"Ik heb een makelaar, maar voor mij ging het sowieso ook niet het juiste moment geweest zijn. Twee keer na elkaar kunnen promoveren naar het profvoetbal? Dat wil je niet opgeven in de winterstop, daar wil je mee doorgaan."

"Misschien zouden er nu ook aanbiedingen komen, maar ik heb inderdaad nog een jaar bijgetekend. Als je ergens tevreden bent en de mensen rondom mij appreciëren mij, zoals ik hen. Dan staan we - los van het financiële - al vrij ver. Misschien hadden er betere opties gekomen, maar ik ben tevreden met Lokeren en zit er supergoed."