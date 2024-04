Hans Vanaken reageert vol trots na vlotte zege tegen PAOK: "Dit is een historisch moment"

Club Brugge heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finales van de Conference League. Dit na een 0-2 overwinning op het veld van PAOK.

Club Brugge had in Griekenland niet erg veel problemen met PAOK. Hans Vanaken was trots na de historische prestatie. "Prachtig hé. Dit is een historisch moment", reageerde hij voor de camera's van Sporza. "Het is al 31 jaar geleden dat een Belgische ploeg dit deed. Het is gewoon geweldig. Thuis hadden we al meer afstand moeten nemen om met een betere uitgangspositie naar hier te komen. "

"Je weet dat het hier wel lastig kan worden door de sfeer en supporters. Vanaf het begin hebben we getoond dat we de betere ploeg waren, zo hebben ze er geen heksenketel van kunnen maken. Een dikke pluim voor heel de ploeg", gaat Vanaken verder.

"Het is ook durven voetballen. Hun druk zetten was niet fenomenaal, we vonden de ruimtes en dat ging perfect. Alles zat erin, alles zat goed."

Club Brugge voetbalde goed en PAOK zette er best weinig tegenover. "In de tweede helft moesten we het gewoon uitspelen en niet te zot doen. Ik had het gevoel dat we de bal nog meer op hun helft konden houden omdat ze niet wisten hoe ze achter de bal aan moesten lopen. Uiteindelijk is het gewoon prachtig", weet de Brugse kapitein te vertellen.

Op voorhand werd er veel gepraat over de heksenketel waar blauw-zwart in zou terechtkomen. Dat leek uiteindelijk allemaal wel goed mee te vallen. "Sowieso hadden we het moeilijk verwacht, maar dat is misschien ook onze sterkte op dit moment. Wij hebben het heel goed gedaan, we gaven hen geen kans om in de wedstrijd te komen", besluit Vanaken.