AS Roma-coach De Rossi komt met eerste update over Romelu Lukaku die twee maanden voor het EK geblesseerd raakt

AS Roma en de Rode Duivels werden donderdag even opgeschrikt. Romelu Lukaku moest geblesseerd naar de kant. Coach Daniele De Rossi kwam echter al met redelijk geruststellend nieuws.

Het EK komt nu iedere week dichterbij. Alle Rode Duivels worden nauw in de gaten gehouden terwijl bondscoach Domenico Tedesco moet hopen dat er geen Belgen geblesseerd raken.

Dus wanneer Romelu Lukaku met een blessure van het veld moet bij AS Roma, houden alle Belgische voetballiefhebbers zijn situatie even goed in de gaten. Coach Daniele De Rossi kwam al met een eerste reactie op de situatie van zijn aanvaller.

"Ik denk dat hij op tijd is gestopt. Dat is in ieder geval wat hij mij heeft verteld", zei hij na de wedstrijd. Redelijk geruststellend lijkt het.

Beter voorkomen dan genezen

Lukaku werd nog voor het halfuur vervangen in de Europa League-wedstrijd tegen AC Milan. Zijn club won uiteindelijk wel (2-1), en stoot door naar de halve finales.

Dit weekend neemt AS Roma het op tegen Bologna. Of de Rode Duivel in actie zal komen blijft nog onzeker. "Ik weet niet of hij kan spelen, we zullen zijn situatie evalueren. Bologna is de moeilijkste tegenstander, ze blijven de hele tijd rennen."