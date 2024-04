Brian Riemer komt met noodlottige update over Thorgan Hazard

Thorgan Hazard viel vorige week zondag geblesseerd uit tegen Union SG. Er werd gevreesd voor een zware blessure en dat is ook werkelijkheid geworden. Ook coach Riemer heeft het over de zaak gehad op zijn persconferentie.

Het noodlot sloeg toe in de 35ste minuut, in een duel met Castro Montes. De rechterknie maakte duidelijk een onnatuurlijke beweging. Het verdict was zwaar: de kruisbanden zijn afgescheurd en dus is de broer van Eden Hazard maanden buiten strijd.

Thorgan Hazard absent pour une longue durée après sa blessure au genou contre l'Union. Heel de club wenst Thorgan een spoedig herstel toe. 🟣⚪️ https://t.co/JmOg2lQfze pic.twitter.com/O9IclfMQVq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 15, 2024

Brute pech dus voor Thorgan Hazard, die aan goede weken bezig was met paars-wit en dus ook node zal gemist worden in de titelstrijd. De 31-jarige linksbuiten was steeds beter beginnen te voetballen bij paars-wit.

Hazard ligt nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Anderlecht. Hij mist niet alleen de rest van het seizoen, maar ook een groot deel van volgend seizoen. Dat heeft Brian Riemer ondertussen ook officieel weten te bevestigen.

Riemer komt met bevestiging

“Hij zal in 2024 niet meer spelen. Dit komt hard aan, maar gelukkig heeft Thorgan een sterke persoonlijkheid. Hij is optimistisch en komt hier goed door. Hij zal vechten om zo snel mogelijk weer fit te zijn", aldus Riemer.

In de titelstrijd is het een ferme knauw voor paars-wit, maar dus ook voor het eerste deel van het volgende seizoen.