Miron Muslic van Cercle Brugge heeft mooie woorden voor Antwerp

In de Champions' Play-off zijn alle ogen dit weekend gericht op de matchen tussen Union en Club Brugge en Genk en Anderlecht. Maar er is nog een derde wedstrijd te spelen en ook die kan nog van belang zijn.

Cercle Brugge ontvangt op Jan Breydel Antwerp. Dat team is net als Union SG ook slecht begonnen aan de Champions' Play-off en dus liggen er mogelijk kansen voor De Vereniging om ongeslagen te blijven in de play-offs en op te schuiven in de stand.

Op een persconferentie was Miron Muslic duidelijk over de 5 op 9 van Cercle en de 0 op 9 van Antwerp: "We laten ons niet verblinden door de resultaten, Antwerp is en blijft de titelverdediger", aldus Muslic volgens Het Laatste Nieuws.

"Antwerp is vooral een team dat tijdens de wedstrijden de bal opeist en het tempo wil bepalen. Daar zullen wij, ook nu weer, een maximale inzet en intensiteit moeten tegenover plaatsen. Zoals we dat ook in de tweede helft op Racing Genk hebben gedaan vorig weekend."

Weerbaarheid bij Cercle Brugge groot

Volgens Muslic was de puntendeling in Genk niet gestolen, al speelde zijn team er met twee gezichten en moest het met tien man een achterstand ophalen - wat uiteindelijk ook lukte, want De Vereniging scoorde de 1-1.

"Winst in Gent, een achteraf bekeken uiterst belangrijk punt in Charleroi en nu dus ook dat gelijkspel in Genk met een man minder: het toont alleen maar aan dat ze met ons nooit helemaal klaar zijn", aldus nog Muslic over de weerbaarheid van zijn team.