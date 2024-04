Sportieve maar ook financiële kater: blessure Thorgan Hazard kost Anderlecht miljoenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorgan Hazard zal dit jaar niet meer in actie komen bij Anderlecht. Een serieuze streep door de rekening van paars-wit.

Een kruisbandblessure en maanden out, dat is het zware verdict voor de 31-jarige Thorgan Hazard. Volgens velen moest Hazard in topvorm zijn om Anderlecht aan die langverwachte 35ste landstitel te helpen.

Paars-wit zal het dus zonder Hazard moeten doen. En niet alleen dit seizoen, maar ook een groot deel van volgend seizoen. Volgens coach Brian Riemer wordt Hazard dit jaar niet meer aan de aftrap verwacht.

Sportief een streep door de rekening, maar ook financieel. Anderlecht betaalde vorige zomer zo'n 3 miljoen euro aan het Duitse Borussia Dortmund om hem daar weg te halen. Daarmee was Hazard de derde duurste aankoop dit seizoen.

Blessure Hazard kost Anderlecht miljoenen

Naast zijn transfersom is er ook het loon van Hazard. Hij tekende namelijk een contract voor drie jaar met een jaarsalaris van net geen 3 miljoen euro bruto. Een bittere pil om te slikken dus voor paars-wit.

Zeker omdat Anderlecht nog volop meestrijdt voor de Europese tickets. Met een tweede plaats kan paars-wit de groepsfase van de Champions League afdwingen via kwalificaties. Een klasseflits van Hazard kon daarin het verschil maken.

De blessure van Thorgan Hazard kan Anderlecht dus miljoenen euro's kosten. Een club die in het seizoen 2022-2023 een verlies maakte van 2,9 miljoen euro voor belastingen, kan dat dus missen als kiespijn.