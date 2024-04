Tom Pietermaat (Patro) tekent ook voor feestnacht bij ex-ploeg Beerschot: "Ze zullen me wel thuis afzetten zeker?"

Winnen deed Beerschot niet op de laatste speeldag van de Challenger Pro League. Dat hoefde ook niet want alles stond al in het teken van het titelfeest na de partij. Een van de opvallende aanwezigen is een winnende tegenstander: Tom Pietermaat.

Nu ja, héél opvallend is dat ook niet. Pietermaat speelde in totaal meer dan 120 wedstrijden voor Beerschot, van Vierde Klasse tot 1A. Tegenwoordig verdedigt hij echter de kleuren van Patro Eisden Maasmechelen (toevallig ook dezelfde kleuren).

En ook Patro had een reden om te vieren want door de overwinning op 't Kiel verzekerde het zich namelijk voor een plaats in de top 6 en de daarbij horende play offs. Meer had Pietermaat niet nodig om in de spelerstunnel samen met de Beerschot-spelers te vieren.

Een te mooi scenario

"Het scenario is te mooi om nu niet even te blijven plakken", klinkt het bij de speler zelf. "Of het mag van de coach? We hebben gewonnen dus dat zal wel oké zijn. Iemand hier zal me wel naar huis willen doen", lacht hij.

Patro had het niet makkelijk tegen de kampioen maar trok ook niet wild naar voor toen het absoluut moest. "We wisten dat we hier niet alles open moesten gooien. Stel je voor dat ze snel scoren en dan een vol Kiel achter hen, dat zou het onmogelijk gemaakt hebben."

"Dan moesten we toeslaan"

"We kunnen goed alles dichthouden. Dan weet je dat ze op het einde gaan wisselen en eigenlijk al meer aan die titelviering zouden denken. Dat was het moment om toe te slaan", aldus Pietermaat.

Want ondanks de dat de titel al binnen was, wou Beerschot nog wel winnen in eigen huis. "Ik had al wat rondgestuurd en wist dat ze er vol voor zouden gaan, terecht ook. Het was niet aan hen om ons te helpen. Huiberts vroeg of we echt nog een maand langer wilden voetballen. Je kan toch moeilijk nu op vakantie gaan", besluit hij met een lach.