Grote dromen voor Westerlo-coach Bart Goor, of toch gewoon weer assistent-coach binnenkort?

KVC Westerlo neemt het zaterdag op tegen Standard. Coach Bart Goor blikte vooruit op het duel.

KVC Westerlo ontvangt zaterdagavond Standard in 't Kuipje. Veel hangt er niet meer af van de wedstrijd, coach Bart Goor wil zijn ploeg vooral goed zien spelen.

"Ik wil gewoon goed voetbal zien, begint hij volgens Gazet van Antwerpen. "Zeker in een thuiswedstrijd. De spelers werken hard en een overwinning kan voor een boost zorgen."

Hij komt er Ivan Leko tegen, een oude bekende voor hem. "Dat Ivan Leko, mijn ex-ploegmaat bij Beerschot, in de andere dug-out zit als trainer, is een leuke bijkomstigheid. Ivan Leko is een toffe kerel. Maar tijdens de wedstrijd ben ik daar niet mee bezig."

"Besnik Hasi, de coach van KV Mechelen, was mijn ploegmaat bij Anderlecht. Het staat er los van. Ik vind vooral dat mijn spelers een mooi resultaat verdienen", vertelt Goor.

Na het ontslag van Rik De Mil nam Goor over. Zal hij na dit seizoen gewoon weel assistent-coach worden? "Hoofdcoach zijn, het bevalt me wel. Ik doe het met veel plezier en leer veel bij. Wat niet wegneemt dat ik realistisch ben en met plezier weer de rol van assistent zal opnemen."

"Ik had twee jaar geleden nooit gedacht dat ik assistent-trainer zou worden. Ik heb wel een UEFA A-trainersdiploma. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik al aan de Pro License-opleiding mag beginnen."

"Bij de job van hoofdcoach, zelfs als interim, komt toch veel meer kijken. Gelukkig heb ik een goede staf en ken ik er toch wel iets van. Ik weet niet of de club bezig is met een opvolger. Geen idee. Met mij is er niet over gesproken", besluit hij.