Uitgescholden Van Der Bruggen doet boekje open over scheidsrechter: "Dat zei hij tegen mij"

Cercle Brugge heeft op de vierde speeldag van de Champions' Play-offs zijn eerste nederlaag geleden. Bij de Vereniging waren ze achteraf niet te spreken over de arbitrage.

In de eerste helft had Cercle Brugge nog wel wat kansen, maar scoren lukte niet. Antwerp kwam in de tweede helft beter opzetten en scoorde ook iets na het uur. Bij Cercle hadden ze geen antwoord meer en leed zo een nipte nederlaag.

In het slotkwartier liep Cercle ook nog tegen vier gele kaarten aan. Onder meer verdediger Daland, waardoor hij woensdag de wedstrijd tegen Anderlecht mist. Met de schorsing van Popovic en een blessure van Utkus opnieuw een opdoffer.

Na de wedstrijd waren de spelers van Cercle dan ook niet te spreken over scheidsrechter Nathan Verboomen. "Het is echt frustrerend, een fifty-fifty is altijd in ons nadeel", zei kapitein Thibo Somers na de wedstrijd.

Van der Bruggen uitgescholden door Verboomen

"Is het misschien omdat we de kleinere club zijn in de play-offs? Ik weet het niet, want het waren soms wel stomme gele kaarten waarvan we soms niet eens wisten waarom die kregen", zei Somers nog.

Hannes Van Der Bruggen kreeg ook geel voor protest. "Ik zei helemaal niks, ik zat gewoon met mijn handen in mijn haar uit ongeloof. Hij schold me ook gewoon uit, dat vind ik echt not done. Het is ook niet de eerste keer."

"Ik wil in discussie gaan met de scheidsrechter, maar ik ga nooit een scheldwoord gebruiken. Hij zei: 'Je hebt het verkeerd gezien, dwaas'. Misschien was hij wat vermoeid zo diep in de tweede helft. Maar dat doe je niet naar spelers toe."