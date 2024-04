Tom De Sutter doet opmerkelijke uitspraken over zijn ex-ploeg RSC Anderlecht

Tom De Sutter verkaste indertijd van Cercle Brugge naar RSC Anderlecht. Hij pakte met paarswit uiteindelijk drie landstitels.

Cercle Brugge en RSC Anderlecht staan in de Champions’ Play-offs zowel woensdag als zondag tegenover elkaar. Tom De Sutter speelde voor beide ploegen en houdt aan allebei de clubs mooie herinneringen over.

De twee ploegen tonen dit seizoen min of meer hetzelfde. “Als je het hele seizoen van Cercle bekijkt, zijn de Champions’ Play-offs een beloning. Het is niet dat ik het allemaal nog op de voet volg, maar als het voetbal goed is en je de topschutter in je rangen hebt, dan verdien je het om bij die eerste zes te staan”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Landskampioen

Ook bij Anderlecht ziet De Sutter min of meer hetzelfde verhaal. “In het begin van het seizoen zal niemand gedacht of gezegd hebben dat ze bovenin zouden staan. Ze hebben niet echt de topspelers, zoals bij Club Brugge en Antwerp. Anderlecht doet het met een ploeg die iets meer uitgebalanceerd is. Ze zijn daarom niet minder. Ze doen het echt goed, met ervaring op de juiste posities.”

De play-offs hebben voor De Sutter opnieuw hun nut bewezen voor wie het graag heel erg spannend heeft om de landskampioen aan te duiden. De onderlinge confrontaties tussen de beste clubs maken de teams telkens maar sterker en dat is alleen maar goed nieuws voor de fans die de matchen volgen.