Alexander Blessin verdedigt doelman Anthony Moris na pijnlijke fout

Anthony Moris beleeft niet zijn beste periode als doelman bij Union. De keeper maakte een serieuze fout bij het openingsdoelpunt van Club Brugge afgelopen weekend.

Net zoals heel wat anderen bij Union, lijkt Anthony Moris niet meer dezelfde speler als in het reguliere seizoen. De doelman gaf wel heel makkelijk een doelpunt weg, dat de club nog duur kan komen te staan.

Union-coach Alexander Blessin wou niet graag ingaan op vragen over de fout van zijn doelman op het persmoment, dat is duidelijk.

"Wat denk ik van het eerste doelpunt? Eerlijk gezegd, wat wil je dat ik zeg? Ik ga geen commentaar geven op mijn doelman. Ik weet dat u op zoek bent naar fouten, maar..."

De doelman wordt verdedigd door zijn coach. "Hij heeft zo veel wedstrijden gespeeld dit seizoen in de competitie. Hij was telkens heel goed. Hij heeft ons zo veel punten gered."

"Er is geen sprake van dat ik mijn aanvoerder de schuld geef hiervoor. Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt, maar we moeten het accepteren. We moeten hem steunen. Ik heb verder niets meer te zeggen over dit onderwerp."