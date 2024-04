Brian Riemer komt terug op zijn uithaal naar de scheids na match tegen KRC Genk

RSC Anderlecht verloor afgelopen weekend van KRC Genk. Brian Riemer haalde na de wedstrijd fors uit over de strafschop die paarswit tegen kreeg.

Brian Riemer opende zijn persconferentie met een verwijzing naar wat zich na de match tegen KRC Genk afspeelde. “Ik was misschien een beetje emotioneel na de wedstrijd op Genk, maar emoties horen nu eenmaal bij het voetbal. Zeker als je in de laatste minuut van de wedstrijd een belangrijk punt uit handen geeft”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Riemer kreeg voor zijn uithaal naar Jonathan Lardot een waarschuwing van het Bondsparket. “Het was zeker niet mijn bedoeling om mij respectloos uit te laten. Soms zien we het gewoon anders en het is maar goed ook dat we het niet altijd eens zijn. Meer wil ik er niet meer over kwijt.”

Beslissende fase

RSC Anderlecht speelt deze week twee keer tegen Cercle Brugge. “Dit kan een belangrijke week worden voor ons. We komen in de beslissende fase van de competitie. We gaan niet plots alles omgooien omdat we verloren hebben op Genk. Als we in een vliegtuig zouden zitten, dan maken we ons stilaan op voor de landing. Dat moet je rustig blijven zitten met je gordel om en vooral geen gekke dingen doen.”

Sommige jongens krijgen het op dit moment behoorlijk moeilijk. Er wordt vooral gekeken in de richting van Théo Leoni en Mario Stroeykens. “De lat ligt gewoon hoger voor die jongens. Voor het seizoen hadden maar weinig mensen er geld op ingezet dat zij zó belangrijk zouden zijn voor de ploeg. Dit is een leerproces voor hen. Het is aan de meer ervaren spelers om hen door de moeilijke momenten te sleuren, ook in de play-offs.”