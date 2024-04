Cruciale week in de Champions' Play-offs? Deze teams kunnen elkaar uitschakelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wie wordt deze week de grote winnaar en verliezer in de Champions' Play-offs? Met een dubbel duel tegen dezelfde tegenstander zou het wel eens helemaal moneytime kunnen zijn.

Alle ploegen in de Champions’ Play-offs spelen deze week twee keer tegen dezelfde tegenstander. Al komt dat voor de een al wat beter uit dan voor de ander. Toch is Patrick Goots overtuigd dat de beslissing deze week nog niet valt.

“Ik denk dat we nog een drietal weken moeten wachten voor we kunnen zeggen welke ploegen het onder elkaar zullen uitvechten voor de titel”, klinkt het bij de analist in Gazet van Antwerpen.

Toch lijkt Anderlecht een streepje voor te hebben, met Cercle Brugge twee keer als tegenstander. “'De Vereniging' mist woensdag achterin Popovic ( wellicht geschorst, red .), Daland is zéker geschorst en de geblesseerde Utkus. Die afwezigheden kunnen in de kaart van Anderlecht spelen.”

Genk en Club kunnen elkaar uitschakelen

En dan zit je met Club Brugge en KRC Genk, de twee ploegen die echt in de juiste flow zitten op dit moment. “Toch gaat een van de twee, of allebei, onherroepelijk punten laten liggen. Ik denk dat er deze week een en ander uitgeklaard wordt.”

En uiteindelijk heb je Union SG, toch wel de grote verliezer van de play-offs tot dusver, en Royal Antwerp FC die tegen elkaar spelen. Wil Antwerp voor de vierde plaats nog meespelen, dan moet het volgens Goots zeker vier op zes pakken.