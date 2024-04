De toekomst van Anderlecht: welke jongeren kunnen de stap naar de A-kern zetten?

Het Challenger Pro League-seizoen is voorbij (voor de meeste clubs) en de RSCA Futures hebben wisselvallige, maar soms ook indrukwekkende prestaties neergezet. De jonge spelers van Anderlecht zijn meer dan ooit de toekomst van de club, maar welke van hen kunnen een stap vooruit zetten?

De RSCA Futures kenden geen leuk seizoenseinde (geen enkele overwinning meer sinds 24 februari tegen Dender) werpt een schaduw over een vrij positief beeld van de beloftenploeg. De club kwam eigenlijk nooit in groot gevaar.

In termen van spel en talent is er geen twijfel: de Futures zijn een toegevoegde waarde voor de Challenger Pro League. Maar welke jongeren zouden de laatste stap kunnen zetten naar het A-team?

Amando Lapage, geduldige aanvoerder

Het feit dat Amando Lapage (19 jaar) de kleinzoon is van Paul Van Himst zal niet voldoende zijn om door te breken bij de A-ploeg. Hij moest op verschillende vlakken stappen zetten, met name op het gebied van zijn balbeheersing en snelheid, wat nooit zijn sterkste punt zal zijn.

Wat persoonlijkheid betreft, heeft de aanvoerder van de U23 echter wat nodig is om door te breken. Fysiek gezien is hij daar zelfs al klaar voor: waar Zeno Debast bij zijn aantreden in de A-ploeg nog impact miste, is Lapage een echte krachtpatser.

Zijn lange pass is bijna zo goed als die van Debast. Voor een centrale verdediger kan het volstaan om solide en gedisciplineerd te zijn. Het blijft echter belangrijk om het kleine tekort aan ruw talent te compenseren door hard werk.

Nunzio Engwanda, ruwe diamant

Op slechts 16-jarige leeftijd is Nunzio Engwanda het tegenovergestelde van Amando Lapage: een ruwe diamant, met enorm veel voetballend vermogen. Hij liet zich opmerken aan het begin van het jaar toen veel U23-spelers op stage waren met de A-kern.

© photonews

Engwanda is een groot talent, maar fysiek nog niet klaar, en heeft nog wat meer volwassenheid nodig, vooral tactisch. Maar met al 22 wedstrijden in de Challenger Pro League zet hij grote stappen. Probleem: in het centrum van de verdediging is het zeldzaam dat een 16-jarige zijn kans krijgt. Brian Riemer waardeert ervaring op die positie...

Tristan Degreef wil opnieuw proeven van de A-ploeg

We hebben dit seizoen kunnen zien wat Tristan Degreef waard is tijdens zijn optredens in de Croky Cup. De 19-jarige middenvelder is een typisch talent van Neerpede. Hoofd omhoog, spelvisie, zijdezachte balbehandeling: het is niet voor niets dat Brian Riemer hem al enkele keren bij de A-kern nam.

Helaas is er dit seizoen veel concurrentie op het middenveld bij Anderlecht, en had Brian Riemer al genoeg moeite om de juiste formule te vinden zonder een speler van de Futures te betrekken. Toch lijkt de creatieve middenvelder (bijna) klaar, en verdient hij speeltijd volgend seizoen.

Keisuke Goto heeft een uniek profiel

Toen Keisuke Goto toekwam, vroegen we ons kort af of het voor het A-team of de beloftenploeg was. De Japanner is echter slechts 18 jaar oud en zijn tijd in de Challenger Pro League was duidelijk nodig om zich aan te passen aan Europa. Een succesvolle aanpassing, aangezien hij 6 doelpunten maakte in 14 wedstrijden.

Zeer fysiek (hij is 1m91) en vooral nuttig als aanspeelpunt, heeft Goto geen typisch profiel voor een speler van Neerpede. Keisuke Goto wordt momenteel uitgeleend door zijn club uit de Japanse tweede divisie, maar het zou verrassend zijn als RSCA zijn optie niet licht aan het einde van het seizoen...

Amadou Diallo als verrassing?

Soms is een doorbraak in het A-team niet zozeer een kwestie van speeltijd bij de reserves, maar van profiel en kansen. Amadou Diallo (19 jaar) heeft niet veel gespeeld bij de Futures, maar hij is precies het soort speler dat al van dienst kan zijn voordat hij tactisch volwassen is.

Diallo is een pure vleugelspeler, een creatieve speler, dribbelaar en technisch begaafd. Hij heeft alleen meer speeltijd en efficiëntie nodig. Bovendien is hij een profiel waarover Riemer eigenlijk niet beschikt aan de rechterkant.