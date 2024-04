Geen tijd meer om steken te laten vallen bij Union: "We hebben al ergere dingen meegemaakt dan dit"

Union heeft vier slechte speeldagen achter de rug in de Champions' Play-offs. De Brusselaars kunnen de situatie echter nog steeds omkeren.

Na de wedstrijd was Cameron Puertas duidelijk teleurgesteld, niet onlogisch. "Deze nederlaag doet veel pijn. We hadden al 3 keer verloren, deze nederlaag is bovendien thuis, na een heel goede wedstrijd... Maar we mogen ons hoofd niet laten hangen. We moeten zo snel mogelijk weer opstaan."

Union begon als leider aan de play-offs, maar staat nu derde in het klassement. Ondertussen doen Club Brugge en Racing Genk ook mee voor de titel. "We hebben iedereen terug in de race gebracht. Dus nu is het aan ons om zo snel mogelijk die drie punten te pakken en nog in de titel te geloven", vertelde Puertas bij ons.

De titel? Puertas wil er nog in geloven

Union deed het erg goed in de wedstrijd, maar kreeg uit het niets een tegendoelpunt door een fout van Anthony Moris. "Over de hele wedstrijd, afgezien van die fout, waren we heel goed. Voor dat doelpunt viel, slaagden we erin een spelplan uit te voeren - in tegenstelling tot de drie vorige wedstrijden."

Puertas wil niet veel kwijt over de blunder van Moris. "We weten heel goed welke fout er is gemaakt, en hij ook. Maar we gaan niet proberen te achterhalen waarom en hoe het is gebeurd."

"Dit zijn fouten die in elke wedstrijd gebeuren. Ja, dit zijn belangrijkere wedstrijden en deze fouten kosten nog meer. Maar we maken allemaal fouten. We moeten samenblijven."

"Het zal aan ons zijn om geen cadeaus meer weg te geven. Kunnen we ons herpakken? Het zit niet in onze aard om op te geven. We zijn vorig jaar al van erger teruggekomen", besluit Puertas.