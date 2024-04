Hayen geeft meer uitleg over de malaise met Skov Olsen

Andreas Skov Olsen trok vorige week mee naar Thessaloniki. Nog voor de match van Club Brugge vertrok hij echter richting Denemarken.

Skov Olsen sukkelt met een liesblessure. Hij wou graag een tweede opinie daarover krijgen en vroeg aan Club Brugge of hij daarvoor naar zijn thuisland mocht reizen.

Dat gebeurde nog voor de match tegen PAOK Thessaloniki, waardoor meteen geruchten de kop op staken dat er een haar in de boter zou zitten tussen de speler en de medische staff. Trainer Nicky Hayen, die Skov Olsen toestemming gaf om naar Denemarken te reizen, weerlegt die geruchten op zijn persconferentie.

“Skov keert vrijdag terug uit Denemarken. Dan gaan we zijn revalidatie hier verderzetten”, aldus Hayen. “Die beslissing is genomen in samenspraak met de medische staf en het management van Club Brugge.”

Over mogelijke onenigheid is hij resoluut “Daar klopt helemaal niets van. Onze medische staf werkt uitstekend en die experten hebben hun connecties in het binnen- en buitenland. Het was voor Skov beter om zijn revalidatie op die manier verder te zetten.”

Mignolet en Nielsen niet fit

Hayen is ervan overtuigd dat Skov Olsen dit seizoen in de play-offs nog in actie zal komen. Ook Simon Mignolet zit voorlopig nog aan de kant, maar Nordin Jackers vervangt hem heel erg goed.

“Dat Nordin het fantastisch doet en ik straks een keuze moet maken? Dat zijn luxeproblemen. Ik heb het liever op die manier, dan dat ik te weinig opties heb. Dan wil dat zeggen dat iedereen op topniveau aan het presteren is.”

Casper Nielsen is eveneens nog niet fit, hij wordt zondag wel terug in de selectie verwacht.