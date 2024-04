Is het ondenkbare plots wél mogelijk? Chelsea-coach opent deur voor terugkeer van Lukaku naar Londen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku. Chelsea FC leek géén optie meer, maar de deur staat nu toch op een kier. Getekend, Mauricio Pochettino.

Romelu Lukaku speelt momenteel op huurbasis voor AS Roma. De Romeinen willen Big Rom graag definitief in de Italiaanse hoofdstad houden, maar er zijn momenteel géén centen voorhanden.

Over zo'n definitieve transfer zijn afspraken gemaakt. Chelsea wil minstens veertig miljoen euro voor Lukaku. The Blues zijn akkoord dat ze deze zomer elk bod van die grootorde zullen accepteren.

Voor Roma is het simpel: zonder kwalificatie en bijhorende vetpotten van de Champions League is zo'n transfer niet mogelijk. Enkele Saoedische clubs willen héél graag schakelen, maar daar heeft de aanvaller zelf geen zin in.

Al lijkt ook een verlengd verblijf bij Chelsea plots nog een optie. Het is namelijk geen geheim dat de Londenaren geen overschot hebben in de spits, terwijl Big Rom ook dit seizoen vlotjes over de twintig gescoorde doelpunten zal gaan.

Keert Romelu Lukaku volgend seizoen terug naar Chelsea FC?

"Lukaku is op dit moment een speler van Chelsea", verrast Mauricio Pochettino (coach van Chelsea, nvdr.) in de Engelse media. "Ik ben dus zeker van plan om deze zomer aandacht aan hem te besteden. Lukaku is een optie voor ons."