KRC Genk-speler vertelt aan wat zijn ploeg het succes in de play-offs te danken heeft

KRC Genk doet weer volop mee in de titelstrijd. De sfeer in de groep lijkt ook weer helemaal top te zijn.

KRC Genk heeft afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van Anderlecht. Door de zege kruipen de Limburgers heel wat dichter bij paars-wit. Genk staat nu op slechts vier punten van de leider.

De sfeer in de groep zit goed. Dat weet Mark McKenzie ons te vertellen. "Het gaat om de groep. We steunen elkaar allemaal, wat er ook gebeurt tijdens de wedstrijd. We blijven elkaar ook pushen en meer van elkaar vragen."

"Maar we zullen nooit iemand neerhalen bij ons. We winnen en verliezen allemaal samen. Ik denk dat dat zo speciaal is aan onze ploeg", gaat de verdediger verder.

"Je speelt iedere week tegen een andere ploeg. Dan moeten we steeds andere manieren zoeken om te winnen. De ene keer is het al mooier dan de andere. Soms zijn we efficiënt, een andere keer dan weer niet", besluit hij.

Ook Tolu is blij met de groep, die doorheen het jaar veel gegroeid is. "Het is veel beter", begint de spits. Nadien verklaart hij ook het succes dat Genk in play-offs heeft. "Deze opstelling en speelstijl, het feit dat iedereen ons al afschreef, ze keken neer op ons. Nu laten we aan iedereen zien dat ze dat nooit moeten doen."