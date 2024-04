Val van Eddy Snelders gaat onverminderd verder nu nieuwe feiten opduiken

Eddy Snelders is al enkele maanden uit beeld als sportverslaggever nadat hij beschuldigd wordt van zedenfeiten. Al lijken er nu nieuwe feiten opgedoken te zijn.

Eddy Snelders wordt gelinkt aan extra zedenfeiten, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Hij zou in 2016 volgens de krant in een pashokje in het zwembad van Brasschaat naaktbeelden van nietsvermoedende bezoekers genomen hebben met zijn gsm.

Volgens bronnen zou het om twee filmpjes te gaan. Eén met een vrouw erop, een ander met een minderjarige. Het zou gaan om een kind van amper 10 jaar. Snelders werd door de speurders met de filmpjes geconfronteerd, maar zou ontkend hebben dat hij bewust een minderjarige filmde.

Eerdere veroordeling

De krant kon volgens goedgeplaatste bronnen ook vernemen dat Snelders 46 jaar geleden, toen hij amper 18 jaar was, al veroordeeld zou zijn voor openbare zedenschennis. Hij kreeg daarvoor een straf met uitstel.

“Mijn cliënt heeft van in het begin de feiten van voyeurisme bekend”, reageert advocate Sanne De Clerck in de krant. “Hij ontkent met klem zich hierbij specifiek of doelbewust op minderjarigen te hebben gericht.”

“Het onderzoek toont dat evenmin aan. Mijn cliënt wist op voorhand niet wie er gefilmd zou worden in het kleedhokje. De heer Snelders is zich desalniettemin ten volle bewust van de ernst van de feiten en is intensief bezig met therapie in het kader van herstel.”

Op de eerdere veroordeling wou de advocate van Snelders niet reageren.