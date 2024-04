Al aanbiedingen van tien miljoen voor sterkhouder in Champions' Play-off: "Niemand spreekt nog over Heynen"

KRC Genk doet het alweer enorm goed deze play-offs. Na een zeer wisselvallige reguliere competitie, zijn de Limburgers helemaal opgestaan in de Champions' Play-offs. Tegen Club Brugge kunnen ze zelfs een nieuwe stap zetten richting wie weet het allerhoogste.

Matias Galarza is steeds meer aan de oppervlakte aan het komen bij KRC Genk. Door de blessure van Bryan Heynen krijgt hij steeds meer speelgelegenheid en dat doet hem zichtbaar deugd. Zijn vertrouwen groeit.

En ook zijn manier van spelen is een streling voor het oog. KRC Genk heeft al meerdere aanbiedingen gekregen voor de middenvelder van wel tien miljoen euro en meer. Galarza zelf wil eerst naam maken in Europa.

Daar is hij ondertussen dus goed mee bezig, zo lijkt het wel. In de play-offs is hij ook al elke week van waarde geweest voor zijn team. "Wie spreekt er nog van Bryan Heynen bij Genk?", vroeg Gunther Schepens zich openlijk af in Extra Time.

Argentijns gif van Galarza

"Niemand spreekt er nog over. Hij is enorm complementair met Hrosovsky en hij heeft ook de verbetenheid. Het Argentijnse gif zit erin. Hij pakt snel een kaartje, maar hij kan enorm goed voetballen ook", is de analist vol lof.

"In het begin van het seizoen vond ik hem misschien wat te zwaar staan, maar nu komt hij in het nieuwe systeem enorm goed tot zijn recht. Een vechter én een goede voetballer. Als het moet, durft hij een bal in de tribune trappen. Hij heeft de grinta."