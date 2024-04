Bij Genk moet ook het bestuur zich nu vragen stellen... De belangrijkste gaat over... de trainer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

't Is eigenlijk heel straf. KRC Genk is met meer geluk dan kunde in de top zes gesukkeld en doet nu weer mee voor de titel. Het Limburgse bestuur twijfelde zelfs over een verdere samenwerking met trainer Wouter Vrancken. Maar de vraag is nu: kan je dat nog maken?

Het was een heel seizoen gesukkel, tot vier weken geleden. Er kon geen lijn getrokken worden op de prestaties van Genk. Of toch wel, een heel grillige. Na het Europees gekwakkel in het begin van het seizoen bleef het op en af gaan.

Lang werd getwijfeld of ze wel in de Champions' Play-offs zouden geraken. En eens daar werden ze al gauw tot het zwakke broertje bestempeld. Pakte dat even anders uit. Wouter Vrancken toonde nog maar eens dat hij tactisch van niemand iets te leren heeft in België.

Fouten ingezien, al zal Vrancken ze zo niet noemen

Hij schakelde om naar een 3-4-2-1 en daar blijkt nu iedereen het moeilijk mee te hebben. Het enige wat hem verweten kan worden is dat hij daar zolang mee gewacht heeft. Net als met kansen te geven aan El Ouahdi, Galarza en Ait El Hadj.

Net dat werd hem ook aangewreven door het bestuur. Zij zagen verschillende ploegen miljoenen veil hebben voor Galarza, maar hun eigen trainer had het blijkbaar niet echt voor de Argentijn. Of voor El Ouahdi, die toch voor 2,5 miljoen werd weggehaald bij RWDM. Ook Ait El Hadj kostte 2 miljoen.

Allemaal jongens die hun vertrouwde scouting als potentiële basisspelers zag en waar ze nu ook gelijk in krijgen. Maar Vrancken heeft wel een systeem ontwikkeld waarin ze zich allemaal goed in voelen. In zijn vorige 4-2-3-1 lukte dat niet. Hij heeft zijn fouten ingezien, al zal hij ze zo niet noemen.

Er wordt nu meer uitgegaan van de technische kwaliteiten door de passingruimtes klein te houden en de tegenstander uit te tikken. In het systeem van het reguliere seizoen was het juist de bedoeling die ruimtes groot te houden om van de snelheid van Bonsu Baah, Paintsil, Oyen of Fadera te kunnen profiteren.

Andere topclubs zien ook wel wat in Vrancken

Maar is de mening van het bestuur nu veranderd? Vrancken heeft bij de eigen aanhang nooit onder vuur gelegen. Kan je een trainer die straks mogelijk Europees voetbal haalt vanuit een verloren positie vervangen? Stel je voor dat hij de top twee haalt?

Dan lijkt dat zo goed als onmogelijk. En wie gaan ze beter vinden? Het zal al de vraag zijn dat er geen enkele andere topclub zal komen aankloppen voor Vrancken. Dat is immers een realistisch scenario met ook Gent, Antwerp en Club die nog een nieuwe trainer zoeken...