Cercle Brugge-coach Miron Muslic komt met flinke waarschuwing voor Anderlecht

Woensdagavond zal Cercle Brugge op bezoek gaan bij leider Anderlecht. Coach Miron Muslic waarschuwt paars-wit al even.

Cercle Brugge heeft met bijzonder veel afwezigen te maken voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Utkus, Popovic en Daland zullen er zeker niet bij zijn. Nazinho en Semedo zijn ook nog steeds geblesseerd.

"Het hele seizoen al waren spelers langdurig out, maar nooit waren er zoveel onbeschikbare spelers tegelijk", begint Muslic bij Het Laatste Nieuws. "Maar dat is tegelijk een uitdaging voor de jongens die nu hun kans zullen krijgen."

"Ik ben nooit bang geweest jonge jongens voor de leeuwen te gooien. Ravych is bovendien al ervaren, hij is U21-international geworden en kan de achterhoede zeker leiden", gaat hij verder.

Maar hij komt ook met een flinke waarschuwing voor Anderlecht. "In ieder geval moet Anderlecht zich door onze schorsingen en blessurelast niet rijk rekenen. Niemand mag er van uitgaan dat ze tegen Cercle zomaar de drie punten zullen pakken."

"Ja, in de reguliere competitie verloren we twee keer van paars-wit. In Brussel dwongen we eind december echter wel heel wat kansen af, maar was Denkey er niet bij om ze binnen te knallen", besluit de Cercle-coach.