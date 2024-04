Coach Alexander Blessin duidt het belangrijkste probleem van Union SG aan

Union SG doet het de laatste tijd niet meer zo goed als in de reguliere competitie. Tijd om te herpakken voor de troepen van Alexander Blessin.

Union SG heeft ondertussen vier nederlagen geleden in evenveel wedstrijden. De club was comfortabel leider, maar is inmiddels naar de derde plaats gezakt.

Anthony Moris is een van die spelers die het leed van USG symboliseren in deze fase van de Champions' Play-offs. De Luxemburgse doelman beging een enorme fout tegen Club Brugge die voor het openingsdoelpunt zorgde.

Voorafgaand aan de cruciale uitwedstrijd tegen Antwerp deze donderdag, wees coach Alexander Blessin op het "voornaamste probleem" van zijn team.

"We zijn defensief solide, maar we incasseren vermijdbare doelpunten. We hebben daar deze week over gesproken, we zijn ons daar goed van bewust," zei Blessin volgens La Dernière Heure.

"Tegen Club Brugge zag ik aan de lichaamstaal van mijn spelers dat we kort na de openingstreffer wat afwezig waren. Dat is menselijk, maar we moeten deze dynamiek veranderen", besloot de coach van Union Saint-Gilloise.