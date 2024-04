Deze ploeg zag zijn kansen op de titel het meeste stijgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League heeft berekend hoeveel procent kans iedere ploeg van de Champions Play-offs heeft op de titel. Dat deden ze voor iedere speeldag.

De ploegen staan bovenaan erg dicht op elkaar momenteel. Anderlecht is leider met 38 punten, Club Brugge is tweede en telt 36 punten. Union SG en KRC Genk volgen met respectievelijk 35 en 34 punten.

De Pro League heeft per speeldag van de play-offs, de kansen van iedere ploeg op de titel berekend. Die zijn per speeldag al flink veranderd...

Union was aan het begin de grootste kanshebber met 80%. Anderlecht had 16% kans en de andere ploegen dus zo goed als niets. Maar de kansen van de Brusselaars zijn per speeldag aan het zakken.

Op dit moment heeft Union volgens de Pro League nog maar 21% kans op de titel... Dat is een daling van 59%. Op dit moment zou Anderlecht er het beste voor staan met 47%.

De kansen van paars-wit zijn dan ook het hardste omhoog gegaan; een stijging van 31%. Ook die van Club Brugge zijn flink gestegen. Van 2% op speeldag één, naar 29% op dit moment.

KRC Genk, dat goed voetbal brengt, ging van 0% naar 3%. Cercle Brugge maakte volgens de Pro League eigenlijk nooit kans en zit al sinds het begin van de play-offs aan 0%. Antwerp zakte van 1% naar... 0%.