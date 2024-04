En of hij er blij mee was! Coosemans heel emotioneel en Riemer geeft hem hoop voor de toekomst (ook update over Schmeichel)

Verrassing bij de rust. Kasper Schmeichel verscheen ineens volledig in trainingsuitrusting op het veld en Colin Coosemans begon zich op te warmen. De doelman mocht zo zijn officieel debuut maken voor paars-wit.

Coosemans stapte in de zomer van 2021 over naar Anderlecht, maar speelde enkel in oefenmatchen. Hij was de voorbije jaren altijd doublure voor Hendrik Van Crombrugge, Bart Verbruggen en nu Kasper Schmeichel. Natuurlijk niet de eerste de beste concurrenten.

Emoties bij Coosemans

“Ik ben heel blij met mijn invalbeurt”, reageerde Coosemans bij Eleven/DAZN. “Niet dat er veel door mijn hoofd ging of zo. Ik had alleen wat meer zenuwen verwacht, maar die waren er niet echt."

"Het is wel ongelooflijk, want het is best lang geleden dat ik nog gespeeld had. Het is ook de eerste keer voor Anderlecht, een debuut dat ik me al een paar keer had ingebeeld. Ik denk dat de emoties straks wel zullen kunnen.”

In de schaduw is hij erg belangrijk, maar elke prof wil natuurlijk ook spelen. “Het zijn soms moeilijke momenten geweest… Maar het is mooi om eindelijk te mogen debuteren."

Zondag ook in doel?

Ook Brian Riemer stak hem een hart onder de riem. "Ik ben heel blij voor Colin dat hij eindelijk eens 45 minuten kon spelen. "Hij wachtte meer dan 1000 dagen op deze dag. En toch komt hij elke dag met de glimlach naar de training."

"En deze zomer is alles open. Niemand krijgt garanties om te spelen. Waarom Mads (Kikkenborg) niet speelde? Omdat Colin momenteel onze tweede beste doelman is."

Mogelijk staat Coosemans dus zondag opnieuw in doel, want Schmeichel had last aan de lies. En ze gaan geen risico met hem nemen. "We weten nu nog niets, dat zal voor morgen zijn", aldus Riemer.