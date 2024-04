Frank Boeckx doet "vreemde vaststelling" bij Anderlecht

Anderlecht begon zijn play-offs met 6 op 12. Nu volgt de dubbele confrontatie met Cercle Brugge.

Na vier wedstrijden in de Champions' Play-offs staat Anderlecht op kop in de Jupiler Pro League. Paars-wit behaalde zijn twee overwinningen steeds thuis.

Opvallend is wel het grote verschil in intensiteit. Die was tegen bijvoorbeeld KRC Genk nauwelijks te merken. Frank Boeckx vindt dat opmerkelijk.

"Dat het twee keer op verplaatsing gebeurde, is een vreemde vaststelling", begint hij volgens Het Nieuwsblad. Zeker omdat je zelfs niet goed in de wedstrijd moet zitten om intensiteit aan de dag te kunnen brengen."

"Het was natuurlijk wel tegen Club Brugge en RC Genk, de ploegen die in deze play-offs het best in vorm zijn. Het goede nieuws voor Anderlecht is dat die twee nog naar Brussel moeten komen."

Anderlecht mag woensdag Cercle Brugge ontvangen. Zondag trekt paars-wit zelf naar het Jan Breydelstadion om voor de drie punten te gaan.

"En met een dubbele confrontatie tegen Cercle Brugge volgen er nu twee matchen tegen een ploeg die hen in principe moet liggen. Als ze kampioen willen worden moeten ze daarin zes op zes, of toch minstens vier op zes pakken", besluit Boeckx.