Geen enkele Belgische scheidsrechter naar het EK, al is dat geen verrassing: Frank De Bleeckere mag wel gaan en krijgt een opvallende rol

De UEFA maakte onlangs bekend welke scheidsrechters er zullen fluiten op het EK 2024 in Duitsland. Daar zit geen enkele Belg bij.

Het EK zal komende zomer van start gaan in Duitsland. Daar zullen 18 scheidsrechters uit 14 verschillende landen fluiten, maar dus geen enkele Belg. En dat komt niet onverwachts.

De refs voor het grote tornooi worden gekozen uit een groep met 30 refs, de elitegroep. Daarin zit geen enkele Belg. Frank De Bleeckere was de laatste die deel uitmaakte van de top 30.

"Momenteel hebben we Erik Lambrechts en Lawrence Visser in de groep 1, daar dus net onder", vertelde De Bleeckere bij Het Nieuwsblad. "In groep 2 zitten Bram Van Driessche, Jonathan Lardot, Lothar D’hondt, Nathan Verboomen en Jasper Vergoote. Zij moeten elke kans grijpen om zich te tonen. Elke beoordeling van UEFA moet goed zijn om op te klimmen."

"Maar we kijken positief naar de toekomst. We zitten momenteel met een jonge generatie, die nog tijd nodig heeft", gaat de ex-scheidsrechter verder. "Het is een lange, moeilijke weg om aan de top te geraken. Dat heb ik zelf ondervonden."

"Alle wedstrijden die je op Europees niveau fluit, moeten goed zijn. Ze komen weleens tips vragen aan mij. Wat mijn best tip is? Heel consistent fluiten en zo proberen om het vertrouwen van UEFA te winnen."

Een volgend doel is wel opgesteld. "We mikken nu op het EK 2028. Dat is realistisch." De Bleeckere zal trouwens wel naar Duitsland trekken. Hij zit bij een groep van 10 'observers'. Die zullen de scheidsrechters op het tornooi beoordelen.