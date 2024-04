Genk-speler heeft veel lof voor Club Brugge, maar waarschuwt blauw-zwart ook

KRC Genk neemt het woensdag en zondag op tegen Club Brugge. Zo krijgen we twee leuke wedstrijden te zien.

KRC Genk speelt woensdag en zondag tegen Club Brugge. Eerst op verplaatsing en daarna thuis. Twee leuke wedstrijden tussen de twee ploegen in vorm van het moment.

Coach Wouter Vrancken weet wat hij ervan moet verwachten. "Zoals het in play-off 1 altijd is, een heel moeilijke wedstrijd. Er zijn nog vijf andere topploegen in die competitie", vertelde hij.

"Dan moet je altijd bij de les zijn. Je kan niet één wedstrijd vijf procent minder brengen, dan heb je sowieso puntenverlies. We moeten het dus altijd opnieuw kunnen brengen om die lijn vol te houden."

Ook Mark McKenzie ziet dat het moeilijk wordt. Hij looft de recente prestaties van blauw-zwart. "Club Brugge is ook in een goede vorm. Ze hebben al een paar mooie prestaties neergezet. Het is een goede ploeg en ze zitten zelfs nog in de Conference League, dat laat al zien dat ze erg bekwaam zijn."

"Maar wij weten natuurlijk ook wat we zelf in onze mars hebben", waarschuwt McKenzie. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we woensdag de drie punten pakken. Om ze dan in Genk opnieuw tegen te komen dit weekend", besluit hij.